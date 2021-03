Ce que Trabelsi promet aux expatriés tunisiens !

Les Tunisiens à l’étranger occupent une place importante en Tunisie et ce de par le rôle de premier plan qu’ils jouent dans l’essor de l’économie nationale et par la préservation de l’image rayonnante de la Tunisie dans le monde.

Pour faciliter l’intégration de ces immigrés dans le pays d’accueil, la Tunisie a mis en place de législation permettant de défendre leurs intérêts et leurs droits .C’est dans ce contexte que le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi vient d’annoncer que « Les Tunisiens travaillant à l’étranger dans le cadre de la coopération technique n’auront plus à se déplacer aux bureaux de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et pourront, prochainement, payer leurs cotisations sociales en ligne ».

Et de préciser qu’à travers le nouveau site de la CNRPS, il sera possible de retirer les certificats en ligne alors que les employeurs pourront, eux aussi, faire leurs déclarations en ligne et payer leurs contributions par prélèvement bancaire », a-t-il indiqué en marge de sa participation au séminaire des responsables régionaux et locaux de la CNRPS.

Trabelsi a ajouté qu’un décret gouvernemental portant sur l’échange électronique des données entre la CNRPS et l’employeur public sera publié bientôt.

Il a, par ailleurs, signalé que la CNRPS a entamé la réalisation du projet de la plateforme de comptes individuels qui lui permettra de simplifier et d’améliorer les services rendus à ses affiliés.

Dans ce contexte, le ministre a souligné qu’il a été convenu, avec la Poste tunisienne, de généraliser la distribution des pensions de retraite à travers ses différents distributeurs automatiques.

Réformer sans toucher aux droits des affiliés !

D’autre part, il a indiqué que le gouvernement œuvre, dans le cadre du dialogue avec les parties sociales, à faire prévaloir l’intérêt général pour promouvoir les réformes dans le secteur de la sécurité sociale et maintenir les équilibres financiers tout en préservant les acquis et les droits des affiliés.

Le ministre a souligné l’importance de mobiliser tous les efforts et toutes les expertises de la CNRPS pour relever le défi de la transition numérique qui ouvrira de nouvelles perspectives à la Caisse.

A noter que les ressortissants tunisiens à l’étranger contribuent à l’essor économique du pays à travers le transfert de millions de dinars.

A titre d’exemple, en 2017, leur transfert atteint 2,5 milliards de dollars américains à travers les réseaux de banques et de poste. Selon la statistique du nombre des émigrés tunisiens répartis dans le monde, on recense 1 098 212 Tunisiens en 2009. 64 % de ces expatriés sont des hommes contre 34 % pour la gent féminine.

Les jeunes âgés de moins de 25 ans constituent 45 % environ de ce chiffre. La majorité de ces jeunes ont moins de 16 ans. 54 % environ de ces émigrés résident en France, 14 % en Italie et 7,9 % en Allemagne. Les Tunisiens immigrant dans les pays arabes, quant à eux, constituent 15 % de la communauté des expatriés.

Les nouvelles générations de l’immigration caractérisent ces dernières années avec la hausse des élites scientifiques et des compétences de haut niveau tunisien qui quittent le pays. Ils sont au nombre de 7 700 personnes réparties dans le monde.