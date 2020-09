Cérémonie de passation de pouvoirs, ce jeudi, à Dar Dhiafa

Une cérémonie officielle de passation de pouvoirs entre le gouvernement sortant d’Elyes Fakhfakh et le gouvernement de Hichem Mechichi aura lieu, jeudi, à Dar Dhiafa à Carthage.

Le président de la République, Kaïs Saïed, avait présidé, mercredi, au Palais de Carthage, une cérémonie au cours de laquelle le chef du gouvernement, Hichem Mechichi et les membres de son équipe gouvernementale ont prêté serment.

Le chef du gouvernement ainsi que les 25 ministres et 3 secrétaires d’Etat ont par la suite déclaré leur patrimoine auprès de l’Instance Nationale de lutte contre la Corruption, une des conditions de prise de fonction pour les hauts responsables de l’Etat et les députés.

Le gouvernement de Hichem Mechichi a obtenu, mercredi à l’aube, la confiance du Parlement, après plus de quinze heures de débat. Son équipe a été approuvée par 134 voix pour, 67 contre, sans aucune abstention sur un total de 201 députés présents.