Maxula Capital, adjudicataire provisoire de Shems fm, en attendant la due-diligence

La Commission Nationale de Gestion d’avoirs et des Fonds Objet de Confiscation ou de récupération en Faveur de l’Etat a accepté l’offre présentée par la société Maxula Capital relative à l’acquisition des participations publiques détenues dans le capital de Tunisia Broadcasting » Shems FM « , a annoncé Al Karama Holding, dans un communiqué publié lundi. »La société Maxula Capital se penche, dans le cadre de la concrétisation de la décision de cession, sur l’achèvement des procédures de cession dont notamment le dépôt d’un dossier auprès de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) pour l’obtention de son approbation préalable, et ce, conformément aux dispositions du Décret-loi N ° 116 de 2011 du 02 novembre 2011″, a fait savoir Al Karama Holding.Pour rappel, Al Karama Holding détient d’une manière indirecte 69,97% du capital de la société Tunisia Broadcasting radio » Shems FM « , à travers sa filiale Media Invest.

Notons par ailleurs, et selon déclaration de Raouf Aouadi à Africanmanager, que Maxula n’est pour l’instant qu’adjudicataire provisoire, et ce en attendant la fin de la due-diligence demandée par les fonds que représente Maxula Gestion. De plus, les fonds soumissionnaires ont posé des conditions, dont ils n’ont toujours pas reçu acceptation officielle d’El Karama