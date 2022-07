«Cessons de parler de Constitution et abordons le dossier prioritaire de l’économie», exhorte S.Zakraoui

Le professeur de droit public, Sghaier Zakraoui a exhorté le président de la République, Kais Saied, à s’attaquer à la question économique au lieu de se soucier de la révision de la loi électorale, « comme si ces questions ne lui sont pas prioritaires en dépit de leur caractère crucial et vital », a-t-il ajouté, ce mercredi sur Express fm.

Ila appelé le chef de l’Etat à engager un dialogue sur la loi électorale et revoir la façon dont il traite les élites et des organisations nationales, affirmant que « la démarche individualiste et autoritaire de Saied décourage les investisseurs et remet en doute le soutien affiché par la communauté internationale à la Tunisie ».

“J’ai écouté attentivement e discours effrayant de Saied sur le tyran juste, et je n’accepte pas que le président nous guide comme un troupeau”, déplore-t-il.

Normalement, 60% des électeurs auraient dû participer au référendum constitutionnel pour que ses résultats soient retenus et reconnus. Or, le référendum n’a pas résolu tous les problèmes, selon Zakraoui.

Evoquant le penchant du président pour un régime de construction démocratique par la base, Zakraoui a considéré qu’il s’agit d’une « approche terrifiante » et laisse penser que le président Saied mettra en oeuvre son projet personnel.

“Le dossier économique est la priorité des priorités aujourd’hui arrêtons de parler de la Constitution”, a-t-il enfin souligné.