Fethi Zouhair Nouri, est un professeur universitaire en sciences économiques, ancien membre du CA de la BCT et spécialiste des questions énergétiques. Sur son Blog, il écrivait récemment ceci :

« Aux vacanciers que j’ accompagne chaque matin : C’est grave docteur !

Non mais c’est sérieux ! J’apprécié beaucoup le médecin qui m’a annoncé cette phrase dans les années 90.

Venons-en à notre économie. On parle beaucoup ces derniers temps du « mot en R ». La récession. Elle touche maintenant les États-Unis. Et va bientôt toucher l’Europe, en commençant par l’Allemagne, et bien sur la Tunisie

Vous connaissez la cause principale : l’inflation qui pèse sur la consommation des ménages, mais également sur l’investissement des entreprises. Chez nous trop des maux existent déjà.

Inchallah la Constitution et le prochain gouvernement apporteront les solutions et apaisent nos souffrances ».

Quelques heures auparavant, il écrivait dans le même sens, que « l’inflation est au-dessus de 9%, son plus haut niveau depuis 40 ans. Bien sûr c’est aux USA. Le taux d’intérêt continue de grimper progressivement probablement il atteindra les 3.5 %

les marchés anticipent donc déjà une baisse des taux dans 12 à 18 mois, ils anticipent même que la FED BAISSERA ses taux d’intérêt dans 18 mois quand la menace de l’inflation aura disparu.

Chez nous on ne planifie pas la hausse. Mais les investisseurs sniffent ou reniflent la hausse. La hausse c’est le signe d’une récession futur qui ralentira l’inflation. On fait avec tout en jouant la prudence c’est une petite économie maîtrisable malgré la nonchalance de nos politiques ».