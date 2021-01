Cette commission pourrait-elle sauver le secteur touristique?

La Tunisie n’est pas le seul pays partout dans le monde où le secteur du tourisme a été totalement paralysé, avec une baisse de 70%, du nombre de touristes, au cours des huit premiers mois de 2020. Le secteur a enregistré, au cours de la haute saison, une baisse respective de 81% et 79% durant les mois de juillet et d’août. D’ailleurs, l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), prévoit que le retour au même rythme de l’activité mondiale en 2019, ne peut intervenir que dans une année ou deux.

Dans ce contexte, une commission mixte chargée de la relance de l’activité touristique post covid-19 vient d’être créée sur décision du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Habib Ammar.

Cette commission, qui sera formée par des représentants des ministères concernés, les professionnels du métier et les partenaires sociaux, aura pour mission de mettre en place un plan de relance intégré afin d’assurer le redémarrage du secteur, indique un communiqué publié, mardi soir, par le ministère du Tourisme.

Intervenant lors de la première réunion de cette commission tenue, mardi, au siège du ministère, Ammar a fait savoir qu’il sera question de développer et diversifier les activités touristiques dans toutes les régions de la République et de proposer des solutions à même de promouvoir le tourisme local et alternatif.

Il s’agira aussi de mettre au point des mécanismes visant à améliorer les services au niveau des zones frontalières, à renforcer la sécurité et à garantir les mesures de prévention et de protection sanitaire.

Il a, à cet égard, mis l’accent sur la nécessité de mettre en place, dans le cadre de cette commission, d’un plan et d’une campagne de communication au profit de la Tunisie à l’échelle nationale et internationale.

Le ministre a, d’autre part, souligné que le rapport final issu des travaux de cette commission comportant toutes les recommandations doit impérativement être soumis au chef du gouvernement, avant le 20 mars prochain.

BCT: Baisse des recettes touristiques de 64% en 2020

Les recettes touristiques ont chuté de 64%, durant toute l’année 2020, à 2 milliards de dinars, contre 5,6 milliards de dinars, en 2019, selon les indicateurs monétaires et financiers, publiés par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Quant aux revenus du travail cumulés en espèces, ils ont augmenté de 11%, pour se situer au niveau de 5,7 milliards de dinars, alors que les services de la dette extérieure cumulée ont régressé de près de 9%, pour se stabiliser à 8,4 milliards de dinars.

D’après les statistiques de la BCT, les réserves en devises ont avoisiné, à la date du 7 janvier courant, 23,1 milliards de dinars, soit l’équivalent de 162 jours d’importation.