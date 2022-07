Cette saison touristique est une des plus dures, selon un membre de la FTH

La présente saison touristique est l’une des plus dures saisons de l’histoire du tourisme tunisien en raison de l’ensemble des défis à relever par les opérateurs du secteur, a estim le membre de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie, Jalel Henchiri .

S’exprimant sur Express fm, il a mis l’accent sur l’importance des marchés algérien et russe dans le développement du secteur du tourisme tunisien, rappelant que la Tunisie a perdu près de 40% des nuitées passées dans les hôtels et 50% du nombre des touristes.

Cette baisse s’explique par l’affaiblissement de la capacité d’accueil de TUNISAIR, malgré l’augmentation de l’offre sur le marché européen et surtout français.

Il a appelé l’Etat et les banques à soutenir le secteur du tourisme et à trouver des solutions pour le libérer et ne pas s’intéresser uniquement à la saison touristique.

Et d’ajouter que certains hôtels ne peuvent plus effectuer des travaux d’aménagement et de rénovation faute de liquidité.