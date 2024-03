Les hôteliers appelés à identifier leurs besoins RH avant le 31 mars en cours

Le ministère de l’emploi, de la formation professionnelle et le ministère du tourisme ont appelé, vendredi, les entreprises touristiques à identifier leurs besoins en ressources humaines afin de pouvoir satisfaire leurs demandes en main-d’œuvre qualifiée et ce, en remplissant le questionnaire disponible à l’adresse httpss://bit.ly/3TzDjVh avant le 31 mars.

« L’objectif étant de garantir les meilleures conditions pour la réussite de la saison touristique prochaine », lit-on dans un communiqué conjoint.

Il s’agit également d’intégrer les diplômés universitaires et les diplômés de la formation professionnelle dans les différentes entreprises touristiques, afin d’améliorer la qualité de services et promouvoir la Tunisie comme une destination touristique distinguée et hautement compétitive.