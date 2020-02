Il n’y aura pas d’élections anticipées. C’est Youssef Chahed qui l’affirme

Le chef du gouvernement chargé des affaires courantes Youssef Chahed, a souligné l’impératif de mettre en place un gouvernement dans les plus brefs délais.

“Trois mois et demi après le scrutin législatif, la situation est devenue difficile”, a-t-il indiqué, jeudi, en marge du lancement de l’initiative américaine “Prosper Africa”, une conférence organisée à l’initiative de l’ambassade américaine à Tunis avec le concours de la chambre de commerce américaine (AMCHAM).

D’après Chahed, le scénario de nouvelles élections législatives est , à présent, écarté dans la mesure, a-t-il dit, où ce choix ne sert nullement l’intérêt du pays.

” On n’a pas besoin de ce scénario “, a-t-il insisté.

Plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement désigné Elyes Fakhfakh, a rencontré le président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi et le président de Qalb Tounes Nabil Karoui, et ce pour clarifier les positions et rapprocher les points de vue.

Rached Ghannouchi, avait déclaré, mercredi, sur les ondes de “Mosaïque FM” que le gouvernement de Fakhfakh n’obtiendra pas la confiance du Parlement sans le soutien de Qalb Tounes.

Fakhfakh s’attache, de son côté, à sa position contre l’association du parti de Nabil Karoui aux concertations autour de la formation du gouvernement.