Hafedh Zouari se confesse dans « Sittoun », le livre de ses 60 ans

Le parcours politique et parlementaire est très animé. Hafedh Zouari révèle, dans un tout récent livre déjà en bibliothèques paru à l’occasion de ses 60 ans, les coulisses d’un paysage et d’une classe des plus surprenants. Le fonctionnement des partis politiques et des groupes parlementaires est adossé à des portraits de figures marquantes, présentées sous leurs vrais visages. Yassine Brahim, Youssef Chahed, Habib Jomli, Hichem Mechichi et Rached Ghannouchi ne sont pas les seuls à paraître dans ce livre sous leur jour le moins favorable. D’autres aussi, moins gradés, sont mentionnés.

Zouari rapporte des scènes surréalistes, des propos surprenants, des attitudes insoupçonnées. Franc et sincère, parfois incrédule, mais guère attiré par les fastes du pouvoir ou hypnotisé par les promesses des politiciens, il restitue un écosystème toxique et des pratiques inacceptables. Marchandages, magouilles, manœuvres et bassesse abondent dans les marigots politiques. Les anecdotes ne manquent pas, des énigmes sont déverrouillées. Tout un décryptage de ce qui s’est passé depuis 2014.

Tranchant, sans concession, Hafedh Zouari n’hésite pas à tout déballer, ou presque, sans animosité personnelle, ni rancune. Ce grand chapitre sera alors une traversée en profondeur d’une Tunisie à la recherche d’une nouvelle classe politique et d’une gouvernance démocratique. Il apporte un éclairage utile pour comprendre tant de rebondissements.

En livrant ses mémoires, Hafedh Zouari a voulu se soumettre à sa propre analyse, comme en psychanalyse. Où avait-il réussi et où avait-il échoué ? Sans rien regretter, et ne reniant aucune séquence de son parcours, il confirme dans son récit une brillante réussite personnelle en tant que, simultanément, chef d’une famille soudée et heureuse, fondateur, à partir de quasiment rien, d’un grand groupe économique et citoyen engagé au profit de la communauté. Le revers de la médaille, ce sont les déboires qu’accuse la vie politique : l’envers du décor, l’hypocrisie des uns et l’ambition dévorante des autres. «J’ai tout trouvé dans la politique, sauf l’éthique», dira-t-il. « Un livre passionnant, au langage cash et épicé, riche en témoignages et révélations, bien illustré en photos, qui se lit avec réel intérêt et grand plaisir », dit son éditeur.