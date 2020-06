Chahed : Il est encore prématuré d’évaluer le rendementdu gouvernement Fakhfakh

Lors d’une interview accordée dans la soirée du jeudi 18 juin 2020 à la chaîne Al Watania 1, le président de Tahya Tounes, Youssef Chahed a indiqué que son parti prône la stabilité gouvernementale.

Chahed a précisé qu’ « il est prématuré d’évaluer le rendement du gouvernement Fakhfakh , après seulement 100 jours de son entrée en exercice surtout avec la crise du coronavirus qui a eu un impact sur l’économie nationale » a-t-il dit.

Et d’assurer que « l’élargissement de la coalition gouvernementale n’est pas une priorité et qu’il faut laisser au moins un an à ce gouvernement pour faire ses preuves » a encore affirmé.