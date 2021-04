Chalghoum, nouveau DG de la CPG

Le ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines a annoncé la désignation de Ridha Chalghoum au poste de directeur général de la Compagnie des phosphates de Gafsa, rapporte Mosaique fm.



- Publicité-

Chalghoum, né le 17 janvier 1962 a occupé auparavant le poste de ministre des Finances. Il a occupé plusieurs postes dont celui de président du comité du marché financier, directeur général des bénéfices fiscaux et financiers au ministère des Finances et directeur de l’épargne et des finances au même ministère. Il a été aussi membre des conseils d’administration de plusieurs banques et comités économiques.

En septembre 2006, Chalghoum a été désigné membre du Conseil économique et social.