Chute de pluies à partir de cette après-midi

Le temps sera favorable, à partir de cette après-midi et jusquà ce soir, à la chute de pluies qui seront temporairement orageuses au nord et localement le centre, indique l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi.

Les pluies seront parfois abondantes. Leur quantité journalière variera entre 20 et 40 mm et atteindra localement les 60 mm. Elles seront accompagnées de chute de grêle et marquées par l’apparition d’éclairs dans certains endroits.

Vents forts avec une vitesse oscillant entre 50 et 70 Km/h et dépassant parfois 90 km/h. Ils seront chargés de sable dans le sud, ce qui entraînera une baisse au niveau de la visibilité ( -1000 mètres) .Températures seront en baisse remarquable à partir de de vendredi.