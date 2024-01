Les Ciments de Bizerte: Baisse de 32,56% du CA au 4éme trimestre 2023

total de la Société « les Ciments de Bizerte », a enregistré, à fin décembre 2023, une baisse de 32,56% (soit de 9,7 millions de dinars), selon les indicateurs d’activité de la société relatifs au 4éme trimestre 2023 publiés, mardi, par la Bourse de Tunis.

Le CA local de la Société a connu, au cours de la même période, une baisse de 34,29 % par rapport à la même période 2022 pour se situer à 19, 599 MD, en 2023. De même, la demande des liants sur le marché local a poursuivi sa régression pour tout le secteur et pour la société.

« En effet, l’année 2023 enregistre le plus bas niveau de consommation en liants (vente de ciment et de chaux) et ce depuis 1999 avec un niveau de vente de tout le secteur de 4,978 millions de tonnes très en deçà de la capacité installée de 12,5 millions de tonnes », a expliqué la société.