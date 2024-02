La SCB explique ses mauvais résultats, et c’est peu convaincant !

Le 10 janvier 2024, le ministère de l’industrie changeait les 1ers responsables des cimentiers publics, et mettait notamment Mohamed Abidi à la tête des Ciments de Bizerte (SCB) . 20 jours plus tard, le cimentier public coté sur la bourse de Tunis publiait ses indicateurs d’activité pour l’exercice 2023.

On y découvre que sa production a drastiquement baissé en GA (glissement annuel), de 48,6 % de Clinker (Matière première du ciment), de 30,1 % en ciments, et de 29,8 % en chaux.

Et le nouveau management d’expliquer, dans un communiqué de presse, que « cette baisse est due au manque de la demande de la chaux constatée sur le marché national et au niveau du secteur ». Le cimentier, qui semble dire qu’il produit à la demande, précise à ce sujet, « que la production des ciments et de la chaux sont en fonction de la demande et que les quantités produites ont été réalisées sur cette base ». Un état des lieux qui confirme ce que disait depuis le 19ème siècle un maçon français devenu par la suite député, « quand le bâtiment va, tout va », et qu’en cas du contraire, c’est tout aussi vrai, surtout que sans ciment , point de bâtiment. Un secteur, où la consommation sur le marché était revenue au niveau de 2000 . A fin décembre 2023, elle était de 4,978 millions de tonnes, au même niveau presque (4,8 Millions de tonnes) de l’année 1999. Mais qui s’en soucie à part les professionnels ?

Récession et … sécheresse (?) derrière les maux de la SCB ?

Et c’est ainsi que le chiffre d’affaires global de la SCB a baissé de 16,46 %, et que ce trend baissier avait commencé dès la fin du 4ème trimestre 2023, avec une chute de 32,56 %. Le communiqué de la SCB explique que « l’année 2023 enregistre le plus bas niveau de consommation en liants (vente de ciment et de chaux) et ce depuis 1999 avec un niveau de vente de tout le secteur de 4,978 millions de tonnes, très en deçà de la capacité installée de 12,5 millions de tonnes. Cette baisse de la demande nationale en liants s’explique essentiellement par la récession dans le secteur de la construction qui a frappé le secteur du bâtiment suite à la flambée des prix de l’immobilier et le secteur des travaux publics caractérisé par l’ absence de grands projets en ouvrage d’art et en bâtiment, la surcapacité de production de ciment conjuguée à la forte baisse de la demande nationale en liants ont favorisé une concurrence très farouche entre les cimenteries pour accaparer des parts de marché ». Et même bizarrement « par la sécheresse » ! Aussi la baisse de CA global de la société les Ciments de Bizerte s’insère dans cette tendance baissière de tout le secteur cimentier tunisien où les quantités vendues ont baissé de 10,03% par rapport à l’année 2022, durant laquelle les ventes ont également chuté par rapport 2021 de -6,8%.

Tout est bon pour la SCB, pour qui rien ne va, pour expliquer ses mauvaises performances par rapport à la concurrence ! Il est en effet un fait que les chiffres de la chambre syndicale des producteurs de ciments en Tunisie, opérateur par opérateur, peuvent prouver le contraire. Et notamment que tous les cimentiers ne sont pas logés à la même enseigne, ni en production, ni en chiffre d’affaires et en bénéfices.

La concurrence va pourtant bien, vend plus et exporte !

Chez Carthage Cement (CC) par exemple, le chiffre d’affaires (ciment et clinker) a connu une augmentation de 18%, principalement due à l’augmentation des ventes sur le marché local. En effet, le chiffre d’affaires local est passé de 278 millions de dinars au 31 décembre 2022 à 339 millions de dinars en 2023, représentant une progression de 22%.

En ce qui concerne le marché d’exportation de Carthage Cement, la société a réussi à maintenir le même niveau de chiffre d’affaires qu’en 2022, soit 57 millions de dinars, malgré une régression de 34% au cours du 4ème trimestre 2022 en raison des perturbations sur le marché international .

La production de tout le parc cimentier tunisien en 2023 est estimée à 7,48 millions de tonnes, dont 25,43 % pour CC en évolution de 4,13 % en tous produits. La Cimenterie d’Enfidha qui détient 16 % en part de marché et qui était en hausse de 1,6 %, et l’espagnole Sotacib de Fernana (11 % en part de marché) qui enregistrait une hausse de 1,5 %. Donc, tout le monde n’était pas en baisse et même la baisse pour tout le secteur ne dépassait pas les 428 mille tonnes, ce qui ne permet pas d’affirmer que le secteur du ciment était en récession. Et on suppose que l’augmentation du chiffre d’affaires entraîne une augmentation du chiffre d’affaires.

Tout le monde n’est pas Ciments de Bizerte

En effet, et selon les chiffres de la chambre syndicale patronale des cimentiers tunisiens pour l’exercice 2023, les ventes totales du secteur avaient terminé l’exercice avec l’écoulement de 7,478.514 millions de tonnes tous produits (ciments, chaux et clinker). Certes en baisse de 5,42 %, surtout en ventes locales de ciment gris (-9,98 %).

Les exportations de ciment gris, selon la même source, avaient approché les 2 millions de tonnes et étaient en hausse de 9,97 %. Force est ainsi de conclure que la progression des exportations a été plus forte que la baisse des ventes locales. Même s’ils ont diminué, et même si ce n’était que très légèrement pour certains, les chiffres ne sont pas les mêmes pour tous les cimentiers tunisiens.

C’est ainsi que les ventes de Carthage Cement avaient augmenté de 4,13 % en 2023, celles du cimentier CE de 2,07 % , pour la Sotacib aussi et de 1,48 % , de +167 % pour les ciments de Gabès , de +1,16 % pour le ciment de Jbel-Ouest . Les ventes avaient en effet baissé, uniquement pour la CIOK, pour la CAT et pour la SCB dont les ventes enregistraient la plus grosse des petites baisses (-1,65 %), et dont la part de marché n’est que 5,48 %. Tous les cimentiers ne vont pas mal, ou ne sont pas comme les Ciments de Bizerte !

Baisse, « artificielle » de l’endettement

Pour l’endettement, la SCB affirme qu’elle « continue à honorer ses engagements envers ses fournisseurs. Aussi en 2023, les crédits à moyen terme de la société ont augmenté de 6 241 176 DT par rapport à 2022 et ce, suite à l’opération de « dinarisation » de l’ancien crédit obtenu en euro avec l’augmentation du taux d’intérêt et le cumul des intérêts de retard de paiement. Aussi, les crédits de gestion ont diminué de 4 271 163 DT par rapport au 3ème trimestre 2023 pour passer de 29 597 183 DT au 30/09/2023 à 25 326 020 DT le 31/12/2023 ».

Nous ne mettons pas en doute les chiffres et les affirmations de la SCB. Mais ne serait-ce plutôt l’effet de la « Dinarisation », et de la restructuration de la dette, entre long terme et court-terme ? Nous ne demandons qu’à comprendre autrement, si la nouvelle direction veut bien répondre à nos appels !

Recruter plus pour diminuer les charges ??

Les perspectives du premier trimestre 2024 se basent, selon le nouveau management de l’entreprise, d’abord sur l’augmentation de la production de clinker et de ciment pour satisfaire la demande. L’entreprise disait pourtant que la demande baisse et que le secteur de la construction est en récession ! Pourquoi donc augmenter la production, alors que les marchés consommateurs de ciments et chaux sont à la baisse, comme l’affirme le nouveau management de cette entreprise publique qui terminait le 1er semestre 2023 avec un déficit de 17,270 MDT (28,950 MDT pour 2022 et -6,153 MDT en 2021, ce qui veut dire que le déficit est dans un trend haussier) pour un capital social de 44 MDT, ou une perte égale à 39,25 % du capital.

Ensuite, selon l’entreprise, « la maîtrise des coûts de production et de distribution, et l’amélioration de sa part sur le marché local ». Elle compte pourtant, comme le dit le communiqué de la SCB, « réaliser les recrutements prévus pour promouvoir le facteur humain ». Avant que cela ne soit pas de nature à baisser les coûts de production !