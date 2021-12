cinq décès et 11 nouvelles hospitalisations recensés le 29 novembre 2021

En date du 29 novembre 2021, le ministère de la santé a recensé cinq décès supplémentaires et 263 nouvelles contaminations par le coronavirus sur un total de 6295 tests soit un taux de positivité de 4,18%.

Selon le dernier bilan publié mardi soir par le ministère de la santé, le bilan est passé à 71 7572 cas confirmés d’infection au coronavirus depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie en mars 2020, dont 25373 sont morts et 69 1031 se sont rétablis.

Par ailleurs, 11 nouvelles admissions ont été enregistrées le 29 novembre portant le nombre de malades COVID-19 hospitalisés à 146 dont 44 étaient en réanimation et 14 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les établissements santé publics et privés.