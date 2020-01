CITROËN Tunisie : numéro 1 des ventes en 5 ans

Citroën Tunisie réussit son challenge quinquennal en dépassant ces objectifs. La marque réalise une performance inattendue et rafle la première place des ventes sur le total des dernières 5 années (2015-2019), véhicules particuliers et utilitaires confondus, parmi les marques importatrices en Tunisie, en dépassant les 25.000 véhicules vendus.

OBJECTIF : LEADER

L’année 2019 a été témoin de la plus grande célébration de l’histoire de la marque : les 100 ANS de Citroën. Une fête célébrée pendant toute l’année, dans tous les coins du monde et sur tous les supports.

Aujourd’hui, en Tunisie, on fête aussi la Success Story d’une marque qui ne s’est pas laissé vieillir et qui confirme depuis 2014 son leadership en termes des ventes de véhicules neufs et de la qualité de service après-vente.

La cohésion de l’équipe, la montée en compétences et le leadership du management, ne sont qu’une poignée des facteurs clés de succès sur lesquels Citroën Tunisie a misé pour atteindre ce résultat.

Grâce à un plan de restructuration lancé depuis 2006, la marque a réussi de nombreux challenges :

L’extension du réseau qui atteint 45 points de vente en 2019. Notre réseau compte entre autres, le plus grand site Citroën d’Afrique avec 28600 m2 situé à la ZI de Mghira.

La réussite de Citroën Berlingo qui devient la référence du segment et pousse la marque à devenir aussi leader sur les véhicules utilitaires parmi les marques importatrices avec 11.188 véhicules utilitaires vendus depuis 5 ans.

Le développement d’un programme de fidélité pour nos clients et la mise en place d’une démarche Qualité afin d’assurer meilleur service après-vente en Tunisie.

L’obtention du label ISO 26000 pour l’engagement sociétal de l’entreprise, notamment avec la mise en place du projet Champions Citroën qui soutient des athlètes tunisiens du sport individuel afin d’atteindre leur objectif olympique.

L’ouverture de la voie vers la transformation digitale avec plusieurs services en ligne (demande d’offre, prise de rendez-vous …), l’application mobile My Citroën conforme aux dispositions de l’INPDP et la mise en place d’un nouvel outil ERP auquel s’intègre un outil CRM.

DYNAMIQUE INTERNATIONALE

Le succès de la marque en Tunisie suit une dynamique internationale grâce à une offensive produit et une stratégie de distribution menée par le groupe.

En septembre 2018, le groupe PSA annonce décrocher la première place des constructeurs en Europe avec un peu moins de 250.000 immatriculations grâce à une croissance en Allemagne, en Italie et en Espagne. Une grande première.

En 2 ans, SUV Citroën C3 AIRCROSS dépasse les 250.000 ventes pour devenir le 2ème véhicule particulier Citroën le plus vendu dans le monde. Alors que SUV Citroën C5 AIRCROSS est écoulé à 100.000 unités dans le monde en moins d’un an, décrochant la 2ème place des ventes en France dans son segment.

Et en vue de développer ses ventes en dehors de l’Europe, la marque Citroën s’est installée en 2019 en Inde avec des sites de production de 100.000 unités par an.

LES PROCHAINES 5 ANNEES

Citroën Tunisie a déjà lancé plusieurs nouveaux chantiers pour préparer son nouveau plan quinquennal en plaçant le client au centre de ses actions.

Parmi les projets futurs de la marque, on peut citer la mise en place d’espaces d’accueil et de service conformes aux nouveaux standards de la marque, l’extension du réseau dans le sud du pays et la commercialisation des nouveaux produits avec des motorisations hybrides et électriques.

Essentiellement, Citroën Tunisie maintient ses principaux facteurs clés de succès pour continuer à briller : son capital humain et ses clients à qui elle adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2020 et ses sincères remerciements pour leur fidélité. عشرتنامحلاها