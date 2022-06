City Cars, leader de la distribution auto, pour la seconde fois en 2021

L’exercice 2021, pour la société cotée City Car, a notamment été marqué par une augmentation du quota d’importation de véhicules neufs alloué à la société City Cars au titre de l’année 2021, le lancement d’un nouveau modèle de camionnettes K2500, montées localement, ce qui a fait que la sud-coréenne Kia qui est commercialisée par la société City Cars, se soit adjugée la position de leader sur le marché de distribution automobile, et ce, pour la deuxième année consécutive.

Le même exercice enregistrait des produits d’exploitation de plus de 332,256 MDT, en hausse de plus de 103 MDT, un résultat d’exploitation de plus de 48,8 MDT marqué surtout par les 6,323 MDT en produits des placements financiers.

Et après les 15,650 MDT en impôts sur les bénéfices, le bénéfice se stabilise à un peu plus de 32,7 MDT, qui pèsera plus tard dans les états consolidés du groupe.

Notons, aussi, qu’au31 décembre 2021, le solde du compte « clients et comptes rattachés », rubrique généralement utilisée pour comptabiliser les créances issues de l’exploitation de l’entreprise et à laquelle elle doit prêter attention, avait atteint (en net) 10.415.386 DT, essentiellement chez les particuliers (4,191 MDT) et les sociétés (2,136 MDT), mais qui était en hausse par rapport à l’exercice 2020.

Un consolidé tout aussi bénéficiaire

City Cars, c’est aussi un groupe de 5 entreprises, dont une Sicar qui a pour objet « la participation pour son propre compte ou pour le compte des tiers en vue de la rétrocession, au renforcement des opportunités d’investissement des fonds propres des entreprises ». Les autres, toutes dans le domaine de l’automobile, sont « Cars Gros », « Logistic Cars », « ATS » qui opère dans la réparation rapide et l’entretien.

A fin 2021, l’état de résultat consolidé du groupe affichait plus de 343,7 MDT en produits d’exploitation en hausse de plus de 107 MDT, et un résultat net bénéficiaire de plus de 33,3 MDT en hausse de presque 12,5 MDT d’un exercice 2020) à l’autre (2021).