Classement Fifa : la Tunisie conserve sa 41e place

La sélection tunisienne de football a conservé sa 41e place mondiale dans le classement de la FIFA du mois de juin, publié jeudi par l’instance internationale sur son site officiel.

Sur le plan continental, les Aigles de Carthage occupent toujours le 6e rang derrière le Maroc (12e), le Sénégal (18e), l’Egypte (36e), la Côte d’Ivoire (37e) et le Nigeria (38e). L’Algérie (44e), le Cameroun (49e mondial), le Mali (50e) et l’Afrique du Sud (59e) complètent le top 10 africain.

En haut du classement mondial, l’Argentine, championne du monde, mène toujours le bal avec 1860.14 points devant la France, vice-championne du monde (1837.47), alors que les Diables Rouges occupent toujours la 3e place du podium mondial.

Les Anglais ont cédé leur 4e place au Brésil et occupent désormais la 5e place, devant le Portugal (6e/ 1747.04 points) et les Pays-Bas (7e/ 1746.66 pts).

Le Top 10 mondial :

Argentine France Belgique Brésil Angleterre Portugal Pays-Bas Espagne Croatie Italie.