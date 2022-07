Clôture d’un programme de gouvernance de la main d’œuvre migrante dans les pays du maghreb

Le programme «Améliorer la gouvernance de la migration de la main d’œuvre et la protection des droits des travailleurs migrants dans les pays du maghreb», conduit par l’organisation internationale du travail et financé par l’agence italienne de développement depuis 2018, sur une durée de 3 ans, a été clôturé aujourd’hui.

Parmi les objectifs atteints par ce programme figure l’amélioration de la coordination entre les politiques de migration et de travail auprès des acteurs intervenant dans le marché de travail pour une meilleure gouvernance de la migration pour l’employabilité, lit-on dans un communiqué publié jeudi par l’observatoire national de la migration (ONM).

La directrice de l’ONM Ahlem Hammami a affirmé que ce programme est l’un des principaux pas vers la consolidation des efforts des autorités tunisiennes pour l’élaboration d’une approche participative de la gouvernance de la migration de la main d’œuvre ».

Hammami a appelé à activer davantage les accord internationaux dans le domaine de la protection des droits des travailleurs migrants, en tant que principal axe du développement des pays de résidence et natals et de l’instauration d’un équilibre entre l’offre et la demande sur le marche de travail.