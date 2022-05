CNAM : Les officines privées  optent plutôt pour le dialogue

Le président du syndicat des propriétaires des pharmacies privées, Naoufel Amira, a déclaré, ce lundi 9 mai 2022, que le délai de paiement des dus des pharmaciens par la CNAM est passé à 160 jours alors qu’il était auparavant de 14 jours.

Il a expliqué, lors de son intervention sur les ondes de Mosaïque Fm, que la situation de la CNAM se détériore de plus en plus en l’absence des solutions.

« On ne cherche pas à rompre notre convention avec la CNAM, on opte plutôt pour le dialogue parce que cette situation ne peut plus durer davantage », a-t-il expliqué, soulignant que la plénière de la CNOPT sera tenue le 11 juin prochain pour décider du sort de ladite convention.

Il convient de rappeler que le syndicat tunisien des propriétaires des pharmacies privées avait appelé, la semaine dernière, le ministère des Affaires sociales à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au retard excessif dans le paiement des dus des pharmaciens par la CNAM.

Dans un communiqué publié jeudi 5 mai 2022, le syndicat avait invité le département de tutelle à trouver des solutions, soulignant que des plaintes ont été déposées par un grand nombre de pharmaciens, en raison du retard enregistré dans le payement de leurs dus par la CNAM.

Selon la même source, cette situation a causé des difficultés financières aux pharmaciens qui ne peuvent plus honorer leurs engagements vis-à-vis des fournisseurs et menacent les activités des officines privées.