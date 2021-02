Commerce électronique: La Tunisie classée 3e au niveau africain

La Tunisie figure au 77ème rang, à l’échelle mondiale, et à la 3ème place au niveau africain, avec un score de 54,6, en matière de commerce électronique, selon le rapport sur l’ »indice 2020 du commerce électronique d’entreprise à consommateur », publié mercredi, par la Conférence des Nations Unes sur le Commerce et le Développement (CNUCED).L’indice évalue 152 pays en fonction de leur degré de préparation au commerce en ligne, dont la valeur est estimée à 4 400 milliards de dollars pour 2018, soit en hausse de 7 % par rapport à 2017. Les pays sont notés en fonction des capacités d’accès à des serveurs internet sécurisés, de la fiabilité des services et infrastructures postaux, et de la part de leur population qui utilise l’internet et possède un compte auprès d’une institution financière ou d’un fournisseur de services d’argent mobile.

L’Europe reste de loin la région la mieux disposée au commerce électronique, selon cet indice. La Suisse est en tête de classement, juste devant les Pays-Bas.En 2019, 97 % de la population suisse ont utilisé l’internet. Les seules économies non européennes figurant parmi les dix premières sont Singapour, classée quatrième, et Hong Kong (Chine), en dixième position.