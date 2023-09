commerce électronique au 1er semestre 2023 : +41,6% en valeur des paiements en ligne

Les opérations de paiements en ligne du commerce électronique (E-paiement) ont augmenté de 41,6% en valeur, à 538,8 millions de dinars, au cours du premier semestre de 2023 par rapport à la même période de 2022, selon le « Bulletin sur les paiements en Tunisie » publié, hier mardi, par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

En nombre ces opérations ont progressé de 35,2% à 7,5 millions d’opérations. De même, les paiements de proximité (par TPE) ont évolué de 17,9% en nombre à 17,2 millions d’opérations et de 37,5% en valeur, à 2127,1 MD.

A la fin du premier semestre de l’année en cours, la BCT a dénombré 1102 sites marchands actifs. Notons qu’un site marchand est considéré actif s’il a enregistré au moins une transaction pendant une année glissante.

La même source a rapporté une évolution de l’activité monétique au cours du premier semestre 2023 par rapport à la même période de 2022, augmentant de 12% en nombre (à 71,7 millions de transactions) et de 18,1% en montant (à 12 127 MD).

Si les retraits continuent à représenter une option privilégiée des porteurs de cartes (66% des transactions et 78% de leur montant global), la structure des transactions monétiques atteste d’une hausse de la part des paiements de 2% en nombre (à 34%) et de 3 % en valeur (à 22 %) au cours du premier semestre de 2023.

Le parc des points d’acceptation de la monétique comprend, à fin juin 2023, environ 3140 DAB/GAB (+ 3,3%), 6 722 000 cartes bancaires (+2,1%) et 34 600 TPE (+ 5,3%).

Les paiements mobiles ont par ailleurs, augmenté de 459% entre le deuxième semestre de 2022 et le premier semestre de 2023, passant de 3 MD, à 17 MD.

Pour ce qui est des moyens de paiement télécompensés, 32,6 millions d’opérations ont été effectués au cours du premier semestre de 2023 ( -0,4 par rapport au S1-2022) pour un montant global de 110 626,7 MD (+7%).

Le taux de rejet des chèques s’élève à 2,83% en valeur

Selon le bulletin de la BCT, 12,49 millions de chèques ont été présentés au cours du premier semestre de 2023, (+0,02 % par rapport au S1-2022) pour un montant total de 58 908,65 MD (+5,1%). Le taux de rejet des chèques s’élève en nombre à 1,53% et en valeur à 2,83%.

Par ailleurs, 16,80 millions de virements bancaires ont été effectués (+5,5 %) pour un montant de 24 926,91 MD (+10,6%) avec un taux de rejet de 0,11% en nombre et en valeur.

Pour les prélèvements bancaires, 2,52 millions d’opérations ont eu lieu (soit une baisse de 29%), représentant un montant global de 9 973,72 MD, avec un taux de rejet de 35,87% en nombre et de 6,49% en valeur.

Au terme du premier semestre de 2023, le Système de Règlement Brut en Temps Réel » Elyssa-RTGS » géré par la Banque Centrale et dédié notamment au dénouement des opérations interbancaires, du Trésor et de politique monétaire et au déversement des soldes des systèmes exogènes issus de la SIBTEL, de la SMT, de Tunisie Clearing et de la BVMT (Fonds de Garantie de marché), a procédé au traitement de 172 452 ordres de règlement pour une valeur de 1 727 894 MD, soit une augmentation de 18% en nombre et de 20% en valeur par rapport au premier semestre de 2022.