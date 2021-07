Les échanges demeurent sur une pente négative, au mois de mai 2021 et pour le deuxième mois consécutif, les exportations et les importations en volumes ont baissé respectivement de 10,4% et 2%, selon les dernières statistiques sur le « Commerce extérieur aux prix constants (CVS-CEC), Mai 2021 », publiées par l’INS.

