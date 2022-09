Commerce Italie-Tunisie : Transmec  acquiert TNA Cargo

L’opérateur italien de transport et de logistique Transmec Group a acquis l’opérateur de transport TNA Cargo, spécialisé dans le commerce entre l’Italie, le Maroc et la Tunisie.

L’opération, dont le prix n’a pas été révélé, se déroule en deux étapes : Transmec a acquis 67 % des parts de TNA Cargo le mois dernier, tandis que le reste des actions sera transféré à l’acheteur en 2023.

Entre-temps, le fondateur de TNA Cargo, Germano Garbin , restera au sein de l’entreprise en tant que directeur général.

« L’Afrique du Nord est une zone économique d’une grande valeur stratégique pour l’ensemble de l’Europe, tant pour l’énergie, l’alimentation que pour les fournitures industrielles dans les secteurs de l’automobile, du textile et du biomédical », a déclaré Danilo Montecchi, PDG de Transmec Group , expliquant que la possibilité pour les détaillants européens de s’approvisionner en Afrique du Nord plutôt qu’en Asie constituait un attrait majeur de l’opération.

« La capacité de fabrication et l’expertise de cette région se sont considérablement développées, et elle est désormais en mesure de rivaliser avec l’Extrême-Orient, avec des coûts de transport et des temps de transit considérablement réduits.

« Grâce à l’acquisition de TNA Cargo, Transmec Group offre une opportunité de diversification et de croissance à tous ses clients italiens et internationaux à travers un réseau capable d’intégrer l’Europe et l’Afrique du Nord de manière directe et coordonnée », a-t-il ajouté.

TNA Cargo, dont le siège est à Vincenza, possède des succursales à Tanger et à Tunis, ainsi que dans les principaux ports italiens de la mer Tyrrhénienne, tels que Civitavecchia et Livourne. La société exploite une flotte de plus de 500 remorques et propose des services douaniers dédiés au transport de marchandises à température contrôlée.

L’année dernière, elle a affiché un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros, et son acquisition fera passer le chiffre d’affaires annuel de Transmec à 500 millions d’euros.

« D’un point de vue commercial, Transmec a été pour TNA Cargo le choix le plus cohérent en matière de continuité et de développement », a déclaré Garbin.

« TNA Cargo aura la chance de devenir encore plus forte grâce à la diversité des services offerts par Transmec – route, intermodal, air/mer, solutions logistiques et informatiques – et à une présence accrue dans les connexions entre l’Afrique du Nord et tous les pays européens », a-t-il ajouté.

Les échanges commerciaux entre l’Afrique du Nord et l’Italie ont atteint 29,9 milliards d’euros en 2021 – dont 11,8 milliards d’euros exportés d’Italie et 18,1 milliards d’euros importés d’Afrique du Nord. Sur les totaux d’importation et d’exportation , la Tunisie représentait 12,4 % et 30,1 % respectivement, et le Maroc 6,7 % et 12,4 % respectivement.

Selon Transmec, l’année 2022 devrait connaître « une croissance de 25% dans tous les secteurs industriels les plus importants ».