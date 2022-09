Commerce parallèle: 2901 tonnes de pommes de terre et d’oignons saisies

Quelque 2901 tonnes de pommes de terre et d’oignons secs ont été saisies, en moins d’une semaine, dans les gouvernorats de Jendouba, Mahdia, Kasserine, Monastir et Nabeul.

Ces quantités de légumes étaient entreposées dans des frigos inappropriés et de manière anarchique, indique, dimanche, le ministère du Commerce et du Développement des exportations. Aucune déclaration, ni documents légaux n’ont été fournis par les contrevenants lors des opérations de contrôle effectués par les équipes du ministère du Commerce.

Les propriétaires de ces entrepôts comptaient écouler leurs stocks hors circuits légaux pour doper leurs gains et réaliser des profits.

Selon le ministère du Commerce, la totalité de la quantité saisie sera réinjectée dans les circuits réguliers pour équilibrer l’offre et la demande.

Une enquête approfondie sera menée pour déterminer l’origine des marchandises saisies et les dispositions légales nécessaires seront prises à l’encontre des contrevenants, ajoute la même source.

Le ministère du Commerce appelle les exploitants d’entrepôts frigorifiques à respecter les dispositions légales conformément aux communiqués publiés à cet effet les 12 juin, 2 septembre et 10 septembre 2022.