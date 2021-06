Conditions d’entrée en Allemagne pour les Tunisiens

L’ambassade d’Allemagne à Tunis a annoncé qu’il est possible, pour les personnes qui ont reçu le vaccin complet et en provenance de la Tunisie, d’entrer en Allemagne que ce soit pour des visites privées ou touristiques, et ce à partir du 25 juin 2021.

Les demandes de visa peuvent être présentées à l’ambassade ou auprès de la société VFS Global.



L’ambassade a par ailleurs annoncé que les types des vaccins acceptés sont ceux agréés par l’Institut Paul Ehrlich, il s’agit Biotech-Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Astra Zeneca, et d’ajouter que le vaccin doit être pris au moins 14 jours avant la date d’entrée en Allemagne.

Pour plus d’information sur les vaccins acceptés, visiter le site de l’Institut Paul Ehrlich