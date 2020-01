Condor Electronics annonce sa faillite en Algérie

«L’entreprise Condor Electronics du groupe industriel Benhamadi annonce sa faillite sur le plan économique en mettant en chômage technique près de 40 % de ses salariés. L’entreprise Condor Electronics qui est implantée à Bordj Bou Arréridj a fait état de « problèmes significatifs » auxquels elle fait face ». C’est ce que rapporte le journal électronique algérien «DIA». La même source précise, en citant l’administration de l’entreprise, que «cette décision est imposée par les problèmes significatifs que rencontre l’entreprise, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en matière première et les retards de délivrance des licences d’importation ».

Notons par ailleurs, que cette entreprise algérienne spécialisée dans l’électronique, l’électroménager et les multimédias, dispose d’un showroom à Tunis, où elle distribue les produits de l’entreprise algérienne. Par ailleurs, le conseil d’administration du groupe Condor avait aussi annoncé en mai 2018, son intention d’implanter une usine de fabrication de téléviseurs en Tunisie. Sa capacité serait de 300 000 unités par an pour un investissement de 5 millions d’euros, et qui sera financé en grande partie par les banques tunisiennes.