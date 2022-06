CONECT tient une recette pour promouvoir le développement régional

Pour le développement des régions en Tunisie, il est important de favoriser l’inclusion à travers notamment, l’amélioration de la qualité de vie et de la logistique et d’encourager la clustérisation, a indiqué Aslen Berjeb, membre du bureau exécutif de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT)

La clustéristaion signifie le regroupement des régions par spécialisation économique et autour d’une activité spécifique, a précisé Berjeb qui intervenait jeudi lors d’un panel de pré-ouverture du forum de l’investissement en Tunisie (TIF) (du 23 au 24 juin 2022) organisé sur le thème de l’attractivité des régions et opportunités

L’objectif, a-t-il dit est de maitriser la chaîne des valeurs de bout en bout et d’exporter des produits finis made in Tunisia, au lieu des matières première et des produits semi finis.

