Tarek Cherif : « Les entreprises ont des problèmes de financement majeurs… »

Le président de la Confédération des entreprises citoyennes tunisiennes (CONNECT), Tarek Cherif, a souligné que les entreprises privées en Tunisie font face à des problèmes majeurs au niveau du financement, appelant dans ce contexte à la nécessité d’accélérer la mise en place d’une banque d’investissement privée.

Cherif a déclaré à « African Manager », ce jeudi 26 avril 2023, en marge de la présentation par « Connect » des résultats du sixième cycle de « Meqyas » relatif à l’activité des petites et moyennes entreprises, que de nombreuses PME ont besoin d’avantages et d’incitations, en ce qui concerne la durée de remboursement des prêts afin de pouvoir accroître leur compétitivité et assurer leur durabilité sur le marché.

Le responsable a estimé que les entreprises privées ont joué un rôle majeur dans l’économie tunisienne et ont grandement soutenu ses capacités à faire face aux crises et à résister aux changements de divers ordres, contrairement aux entreprises publiques qui traînent de lourdes pertes financières selon ses dires, ajoutant qu’à l’exception de 3 ou 4 entreprises, la plupart des 104 entreprises publiques sont perdantes.