Coopération : Ueno Shuhei,  nouveau Représentant résident de la JICA depuis le 1er avril 2022

Ueno Shuhei vient d’être nommé au poste de Représentant résident de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) en Tunisie, chargé de la Tunisie et de l’Algérie, depuis le 1er avril 2022, a fait savoir, mardi, la JICA.



Le nouveau représentant qui succède à Shinohara Shunei, a, à cette occasion, réaffirmé la détermination de la JICA à renforcer la coopération et à continuer à œuvrer avec ses partenaires tunisiens pour relever les défis socio-économiques en Tunisie et en Algérie.