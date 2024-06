Copa America: les Etats-Unis chutent face au Panama (2-1), L’Uruguay écrase la Bolivie (5-0)

Les Etats-Unis se sont inclinés, jeudi, à Atlanta, face au Panama (2-1), lors de la 2e journée de phase de groupes de la Copa America, mis en difficulté par l’expulsion de l’attaquant Tim Weah.

L’hôte de cette 48e édition de la compétition continentale avait démarré en trombe avec, après moins de cinq minutes de jeu, un but du milieu de la Juventus Weston McKennie, qui a finalement été refusé pour hors-jeu.

Mais un peu après le premier quart d’heure de jeu, Tim Weah a reçu un carton rouge pour un coup porté au défenseur panaméen Roderick Miller et les Etats-Unis se sont retrouvés à dix.

Cela ne les a pas empêchés d’ouvrir le score d’une frappe enroulée de Folarin Balogun à l’entrée de la surface (22e minute). L’attaquant de l’AS Monaco a inscrit là son second but en deux matches, après la rencontre d’ouverture contre la Bolivie.

Mais le Panama, 41e équipe au classement Fifa alors que les Etats-Unis sont 11e, s’est immédiatement repris et a égalisé par César Blackman (26e minute), à la suite d’une hésitation défensive des Américains.

La marée rouge, l’un des surnoms de la sélection panaméenne, a exercé alors une pression constante sur la défense des Etats-Unis, qui s’est démultipliée, avant de craquer, à la 83e minute.

Sur un service d’Abdiel Ayarza, José Fajardo a offert un avantage décisif à son pays.

Les Etats-Unis restaient deuxièmes du groupe C, grâce à la différence de buts, devant le Panama, troisième.

Dans l’autre match du groupe, L’Uruguay a écrasé la Bolivie (5-0).

La Celeste a pris l’avantage dès la 8e minute sur une tête du jeune milieu Facundo Pellistri, prêté par Manchester United à Malaga la saison dernière. L’attaquant de Liverpool, Darwin Nunez, a doublé la mise à la 21e minute, bien servi

en profondeur par Maximiliano Araujo. En fin de rencontre, c’était au tour d’Araujo de trouver les filets (77e), puis du joueur du Real Madrid Federico Valverde (81e) sur un une-deux d’école avec Pellistri, et enfin de Rodrigo Bentancur (89e), qui reprenait de la tête un coup franc de Giorgian de Arrascaeta.

L’Uruguay inflige ainsi à la Bolivie sa 14e défaite de rang en Copa America et se rapproche davantage des quarts de finale.

La Bolivie n’a plus gagné un match dans cette compétition continentale depuis 27 ans et sa demi-finale face au Mexique, chez elle.

