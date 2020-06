Coronavirus : 10 nouvelles contaminations, toutes importées

Le ministère de la Santé a annoncé, dans un communiqué publié samedi, qu’en date du 19 juin 2020, sur un total de 605 analyses effectuées dont 09 dans le cadre du suivi des cas actifs, 15 tests ont été positifs.

Il s’agit de 10 nouveaux cas importés parmi les Tunisiens rapatriés et placés en confinement obligatoire et de 05 cas déjà actifs.

Le bilan passe ainsi à 1156 cas confirmés sur un total de 65515 analyses effectuées depuis le début de la pandémie en mars dernier.

1017 personnes se sont rétablies et 89 malades sont encore porteurs du virus et sont toujours en observation.

Le nombre de décès reste inchangé avec 50 morts.

Voici la répartition des cas confirmés par gouvernorat :

Gouvernorat /Nombre de cas confirmés /Nombre de cas rétablis /Nombre de décès /Nombre de cas actifs

Tunis 240 225 9 6

Ariana 104 96 5 3

Ben Arous 102 95 4 3

Manouba 44 35 5 4

Nabeul 24(+1cas importé) 15 1 8

Zaghouan 03 3 0 0

Bizerte 31 27 1 3

Béja 07 5 0 2

Jendouba 02 1 0 1

Le Kef 10(+1cas importé) 7 1 2

Siliana 06 4 0 2

Sousse 94 80 8 6

Monastir 47 43 0 4

Mahdia 25(+1cas importé) 18 2 5

Sfax 42 33 5 4

Kairouan 20 9 0 11

Kasserine 14(+4cas importés) 9 0 5

Sidi Bouzid 12 8 1 3

Gabès 28 27 0 1

Médenine 97(+3cas importés) 86 5 6

Tataouine 38 35 1 2

Gafsa 50 45 1 4

Tozeur 05 5 0 0

Kébili 111 106 1 4

Total 1156 1017 50 89