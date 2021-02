Coronavirus : 31 décès supplémentaires et 305 nouvelles contaminations en 24 heures

31 décès supplémentaires et 305 nouvelles contaminations (sur 1830 test effectués) dus au coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, a annoncé, lundi soir le ministère de la santé.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique dans le pays, le ministère rapporte que 7575 décès et 223 mille 549 contaminations ont été totalisés depuis l’apparition du virus en Tunisie en mars 2020.

Les cas de guérison ont atteint 183 mille 530 personnes après le rétablissement de 1109 patients au cours des dernières 24 heures.

Selon la même source 1449 personnes sont actuellement hospitalisées dans des établissements de santé des secteurs public et privé dont 316 se trouvent en soins intensifs et 120 placés sous respirateurs artificiels.

