Coronavirus : Au moins 1,13 million de morts dans le monde

« La situation est devenue globalement très grave », s’est alarmé le président de l’institut de veille sanitaire allemand pour qui le virus pourrait « se propager de manière incontrôlée », si rien n’était fait.

Cet avertissement intervient alors que le pays a enregistré un nouveau record de contaminations, avec 11.287 cas supplémentaires en 24 heures.

Face à une situation « particulièrement préoccupante », le gouvernement français doit annoncer jeudi le basculement de plusieurs départements en « alerte maximale » et de nouveaux couvre-feux, en plus de la région parisienne et de huit métropoles qui y sont déjà soumis depuis samedi.

La Lombardie, région septentrionale la plus touchée par la pandémie, et la Campanie, au sud, où se trouve Naples, se préparent à mettre en place des couvre-feux, la première à partir de jeudi 23H00 locales et la seconde à partir de vendredi même heure.

La pandémie a fait au moins 1,13 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 11h00 GMT.

Plus de 41,3 millions de cas de contamination ont été diagnostiqués, dont près de 28,3 millions sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 222.220 morts, suivis par le Brésil (155.403 morts), l’Inde (116.616), le Mexique (87.415) et le Royaume-Uni (44.158).

