Coronavirus : déjà un million d’Américains vaccinés, un retour à la normale espéré pour l’été

« Les États-Unis ont franchi un palier préliminaire mais crucial aujourd’hui. Les autorités locales ont désormais rapporté que plus d’un million de personnes ont reçu leur première dose d’un vaccin contre le Covid-19 ». L’actuel directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), Robert R. Redfield, a rapporté ce mercredi que les premières vaccinations au coronavirus se déroulaient grand train aux États-Unis. Plus d’un million de personnes ont ainsi reçu leur première injection alors que trois millions de doses ont été livrées la semaine dernière.

Selon l’immunologue Anthony Fauci, qui a lui-même reçu la première dose, le pays pourrait arriver à un niveau d’immunité de « 70 à 85% » d’ici l’été prochain si l’opération de vaccination de la population américaine continue de se dérouler sans encombre. Une perspective qui pousse à l’optimisme si l’on en croit cette figure très respectée aux États-Unis dans la lutte contre le Covid-19. « Quand ça se produira, il y aura un parapluie de protection au-dessus de tout le pays », affirme-t-il même.