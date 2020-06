Coronavirus : Des quartiers de Pékin reconfinés après de nouvelles contaminations

Onze quartiers résidentiels du sud de Pékin sont soumis au confinement en raison de l’apparition d’un nouveau foyer de coronavirus dans un marché du voisinage, ont annoncé ce samedi 13 juin les autorités.

Cela n’était plus arrivé depuis deux mois. Il s’agit de cas domestiques contractés sur place : sept au moins depuis jeudi mais sûrement déjà beaucoup plus comme certains médias l’ont avancé, plus d’une centaine de personnes ont été testées et 45 seraient positives.

Leur point commun c’est le marché fermé de Xinfadi, un marché alimentaire. Le virus a été détecté sur des planches à découper qui sont utilisées pour manipuler du saumon à emporter. Xinfadi a été fermé, 10.000 personnes doivent être testées et plusieurs grands supermarchés ont préféré retirer le saumon de leur rayon.

Tout est fait pour empêcher la propagation du virus : onze quartiers résidentiels de Pékin sont désormais confinés, une dizaine d’écoles et de crèches ont été fermés et les événements sportifs ont été suspendus, le tourisme entre provinces l’est lui aussi. Le district de Pékin se considère ce matin en état d’urgence comme en temps de guerre.