Coronavirus : Deux nouveaux cas confirmés

Le ministère de la Santé a annoncé, samedi dans un communiqué, qu’à la date du 16 mai courant, 2 nouveaux cas de covid-19 ont été enregistrés sur 1916 analyses en laboratoire.

Il s’agit d’un cas local et d’un cas importé figurant parmi ceux rapatriés et placés dans un centre de confinement obligatoire, portant à 1037 le nombre total des cas confirmés, alors que celui des guérisons s’élève à 807 et celui des décès à 45.