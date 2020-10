Sfax-covid-19: Deux décès et 44 nouveaux cas de contamination

Deux décès, 44 nouveaux cas de contamination au covid-19 et 18 cas de guérison ont été enregistrés, vendredi, au gouvernorat de Sfax, a souligné à l’agence TAP le directeur régional de la santé, Jawhar Mokni , précisant que les deux nouveaux décès sont deux femmes âgées souffrant de maladies chroniques.

Ainsi, le nombre de décès s’élève à 23 cas, de même pour le nombre de personnes porteuses de virus qui est passé à 641 patients et le nombre de cas de guérison qui a atteint 211 individus depuis la propagation de l’épidémie, a-t-il précisé, ajoutant que les cas de guérison vont enregistrer une hausse dans les prochains jours.

Le directeur régional de la santé a indiqué que le nombre des patients ayant besoin d’un suivi médical à l’hôpital ne dépassera pas la capacité des unités covid-19 des hôpitaux de la région, si le protocole sanitaire sera respecté, dont notamment le port des masques, le respect de la distanciation sociale et le lavage des mains au savon.

Concernant la situation actuelle du taux d’occupation dans les unités covid-19, M. Mokni a fait savoir que 3 patients sont admis actuellement dans l’unité de réanimation covid-19 de l’hôpital universitaire Habib Bourguiba qui est dotée d’une capacité de 8 lits.

Egalement, 21 autres contaminés sont admis dans l’unité covid-19 (équipée par des concentrateurs d’oxygène et dotée d’une capacité de 28 lits) de l’hôpital universitaire Hédi Chaker où le taux d’occupation est élevé, selon la même source.