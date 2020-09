Régions-covid19: De nouveaux cas de contamination enregistrés

Un décès et de nouveaux cas de contamination au covid-19, ont été enregistrés, entre dimanche et lundi, dans différentes régions.

Au gouvernorat de Gabès, un nouveau cas de décès a été enregistré, dimanche, d’un homme âgé de 76 ans, originaire de Gabès-Sud, souffrant de maladies chroniques. Le nombre de décès dans la région causés par le coronavirus, s’élève à 14 personnes, a indiqué à l’agence TAP, le sous-directeur de la santé de base de Gabès, Anouar Hafi.

Dimanche, trois nouveaux cas de contamination locale ont été détectés, après la publication des analyses effectuées sur des échantillons prélevés auprès de 12 personnes, a souligné la même source.

Deux contaminations ont été enregistrées à El Hamma et un autre cas a été détecté à El Métouia, a-t-il ajouté.

Au gouvernorat de Manouba, deux nouveaux cas de contamination locale au covid-19 ont été enregistrés, dimanche, à Oued Ellil et à Douar Hicher, portant le nombre des cas porteurs du virus à 28 personnes, a précisé à l’agence TAP, la directrice régionale de la santé, Nabila Kaddour.

Les deux nouveaux patients sont: un infirmier travaillant à l’hôpital d’enfants de Bab Saadoun et un ouvrier contaminé dans son lieu du travail, à Tunis.

Au gouvernorat de Sfax, un nouveau cas de contamination locale a été enregistré, portant le nombre de porteurs du virus à 105, sur un total de 191 cas confirmés, depuis le début de la pandémie.