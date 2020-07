Coronavirus : La dette publique mondiale atteindra un niveau record en 2020, selon le FMI

C’est l’une des conséquences de la crise du coronavirus. La dette publique mondiale va atteindre un niveau inédit dans l’histoire pour représenter 101,5 % du PIB mondial, soit plus qu’à l’issue de la seconde guerre mondiale, soulignent des responsables du Fonds monétaire international dans un article de blog publié vendredi 10 juillet.

Pour autant, Gita Gopinath et Vitor Gaspar, respectivement économiste en chef et directeur du département des finances publiques, estiment que les gouvernements devraient se garder de réduire trop tôt leurs dépenses en faveur de leur économie, au risque de compromettre la reprise. « Alors que la trajectoire de la dette publique pourrait continuer à dériver dans un scénario défavorable, un resserrement budgétaire trop précoce présente un risque encore plus grand de faire dérailler la reprise, avec des coûts budgétaires futurs plus importants », écrivent-ils.