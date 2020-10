Coronavirus : La deuxième vague commence à envahir l’Europe

La deuxième vague de Covid-19 envahit l’Europe et commence même à la submerger. Les chiffres redeviennent impressionnants comme lors du premier assaut en mars dernier : la barre des 250 000 morts a été franchie, la semaine passée a aussi été la pire en termes de mortalité depuis la mi-mai avec plus de 8 000 décès en seulement sept jours sur le continent européen.

La Suisse est le pays où la maladie mortelle a galopé le plus vite la semaine dernière, elle a augmenté de 146%. On y déplore désormais 74 422 contaminations et 2 123 morts. La Belgique se place maintenant parmi les pays européens les plus endeuillés par le coronavirus quand on rapporte le nombre de décès, 10 413 à ce jour, à la quantité d’habitants, 11,5 millions. Le nombre de cas de contaminations y a atteint 222 253 en ce 19 octobre. Un couvre-feu est mis en place de minuit à cinq heures du matin.

L’Italie ne peut malheureusement plus servir d’exemple de bonne résistance au Covid-19, comme cela a été le cas jusqu’à la fin septembre. La barre des 100 000 cas d’infection par jour a été passée, ce qui oblige le gouvernement à remonter au créneau.

La République tchèque bat les tristes records européens à la fois du plus fort taux de contaminations et du plus fort taux de morts (1 422) pour 100 000 habitants. L’armée vient à la rescousse des soignants en installant un hôpital de campagne qui peut accueillir 500 malades près de Prague, la capitale.