Le paradoxe de l’huile d’olive tunisienne. Elle est bradée à l’équivalent de 6,2 dinars en Europe

Les revenus de l’huile d’olive tunisienne ont chuté. Les oléiculteurs produisent moins d’huile d’olive en raison des conditions climatiques, et la majeure partie de l’huile produite est exportée à l’étranger à un prix fixe bon marché de 1,85 € par litre, selon l’institut de recherche international TNI.

Dans le cadre de son accord de partenariat avec l’Union européenne, la Tunisie exporte 90 % de l’huile d’olive en vrac produite localement vers les 27 membres de l’Union, n’en laissant que 10 % pour la consommation intérieure.

Il s’agit là de schémas qui sont apparus dans les colonies passées. Les acheteurs de l’Union européenne mélangent les huiles tunisiennes à d’autres huiles et les mettent en bouteille. La plupart des consommateurs ne savent pas que ces mélanges sont majoritairement tunisiens. L’accord de coopération signé par l’Union européenne permet à la Tunisie d’exporter chaque année jusqu’à 56 700 tonnes d’huile d’olive en franchise de droits vers les États membres de l’Union européenne. Ce faisant, la Tunisie a perdu une importante valeur ajoutée.

« Le système commercial dominant en Tunisie est un système en vrac, dans lequel la majorité de l’huile d’olive est exportée vers l’UE à un prix de base bon marché », a déclaré Sarah Ben Romdane, fondatrice de KAÏA, à Olive Oil Times.

« Il s’agit de modèles qui ont émergé dans les colonies passées », a-t-elle ajouté. « Les acheteurs de l’UE mélangent les huiles tunisiennes avec d’autres huiles et les mettent en bouteille. La plupart des consommateurs ne savent pas que ces mélanges sont majoritairement tunisiens. Mon objectif en lançant KAÏA était d’imaginer un nouveau système et de remettre en question l’ancien.

Au cours de la dernière demi-décennie, la Tunisie a produit en moyenne 257 000 tonnes d’huile d’olive par an.

Selon des sources locales, la production d’huile d’olive devrait remonter à 220 000 tonnes pour la campagne 2023/24, après une récolte décevante de 180 000 tonnes en 2022/23.

Un marché de niche

En effet, la majeure partie de l’huile d’olive tunisienne est exportée en vrac vers l’Espagne et l’Italie, mélangée puis réexportée sous des marques espagnoles et italiennes.

Ben Romdane a déclaré que les producteurs européens réalisent des bénéfices importants de cette manière, en vendant de l’huile d’olive tunisienne bon marché au détriment des agriculteurs tunisiens, qui sont contraints de faire face à des revenus plus faibles dans le contexte d’une inflation croissante (8,3 pour cent en novembre).

« Sur le plan économique, les agriculteurs ne gagnent pas assez d’argent et les habitants des zones rurales ne bénéficient pas des revenus de l’huile d’olive. Les agriculteurs vendent de l’huile d’olive en vrac, sans aucune notion de provenance, de terroir, de transparence ou de traçabilité », a-t-elle déclaré. « Ce que je vends est fièrement tunisien. Cela implique de raconter des histoires, de créer une marque et un emballage, et me permet d’entrer sur le marché par une voie différente ».

« C’est pourquoi j’ai été inspirée de créer un héritage familial, de renouer avec mes racines tunisiennes et de renforcer la culture et le terroir tunisiens », a-t-elle ajouté.

Ce qu’elle vend, c’est une marque, et progressivement, les exportations « made in Tunisia » augmentent – quelque 27 000 tonnes d’huile embouteillée en Tunisie ont été expédiées à travers le monde en 2020, contre seulement 400 tonnes en 2006.

Les progrès sont toutefois lents. « Il n’est pas facile d’emprunter cette voie. Il n’est pas non plus facile de rompre la dépendance à l’égard d’une puissance coloniale officielle », a déclaré Ben Romdane. « Si vous n’avez pas de passeport français, vous n’avez pas la possibilité de voyager, de participer à des foires commerciales et de rencontrer des clients potentiels.

« C’est aussi une question d’éducation, de capacité à parler l’anglais et le français, ainsi que de privilèges en matière de visas, qui facilitent les voyages. Mais il n’y a pas qu’une seule façon d’être Tunisien », ajoute-t-elle. « Certains ont des relations, d’autres non, mais la grande majorité n’en a pas. Certains Tunisiens vendent progressivement de l’huile d’olive de qualité supérieure, mais il s’agit encore d’un marché de niche. Pourtant, il y a beaucoup de raisons de croire en l’huile d’olive tunisienne ».

Le 9 décembre 2023, l’Observatoire économique tunisien a appelé à la révision du quota annuel d’exportation d’huile d’olive de la Tunisie. Il a noté que l’accord de libre-échange actuel démontre une relation déséquilibrée entre la Tunisie et l’UE.

« Le système en vrac est resté en place en raison de problèmes structurels, notamment la monnaie, qui sont difficiles à démanteler », a déclaré Ben Romdane. « En outre, l’UE n’a pas intérêt à soutenir l’huile d’olive fabriquée en Tunisie.

Les fonctionnaires de l’Union européenne estiment que les neuf pays producteurs de l’Union des 27 produiront 1,5 million de tonnes d’huile d’olive au cours de la campagne 2023/24.

En raison d’une nouvelle récolte inférieure à la moyenne et de la pénurie actuelle sur le marché, les prix de l’huile d’olive devraient rester élevés. Selon le rapport de la Commission européenne sur les perspectives agricoles à court terme, ces conditions auront un impact significatif sur la consommation d’huile d’olive en Europe.

Si les estimations de l’Union européenne se concrétisent, la production de la campagne 2023/24 sera supérieure de 9 % au niveau historiquement bas de la saison précédente, avec une production de 1,384 million de tonnes. Entre 2017/18 et 2021/22, l’UE a produit en moyenne 2,13 millions de tonnes d’huile d’olive par an.