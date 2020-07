Coronavirus : La France et la Belgique passent en zone verte

Après trois mois de fermeture pour cause de propagation de la pandémie du coronavirus, la Tunisie a officiellement mis en œuvre la réouverture de ses frontières aériennes et maritimes et a pris un arsenal de mesures strictes afin de protéger le pays contre le covid-19.

C’est dans ce contexte que l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes a annoncé que 105 pays à travers le monde ont été classés en fonction de leur niveau de risque épidémiologique.

L’observatoire a expliqué qu’une actualisation permanente des listes des pays en zones de couleurs distinctes (vertes et oranges), a été effectuée en se basant sur des critères et indicateurs scientifiques approuvés sur le plan international.

La même source a fait savoir que deux listes distinctes ont connu certaines actualisations, dont notamment le passage de la France et de la Belgique en zone verte après qu’elles ont été classées respectivement dans la zone orange et la zone rouge dans la liste publiée par le ministère de la Santé en date du 25 juin courant.

Les voyageurs étrangers et tunisiens en provenance des pays de la zone verte, sont autorisés à entrer en Tunisie sans restrictions, mais doivent remplir un formulaire électronique et se soumettre aux procédures de prévention dont la prise de température corporelle et la réponse à certaines questions liées à l’état de santé.

Une classification sujette à révision

Cette classification sera révisée tous les trois ou quatre jours en fonction de l’évolution des conditions épidémiologiques, avait précisé le membre du Comité scientifique de lutte contre le coronavirus, Habib Ghedira dans des déclarations précédentes à la TAP, notant que l’indicateur de propagation du virus RT, ainsi que le type de propagation épidémique, selon qu’elle soit une propagation communautaire moyenne ou limitée en zones isolées, a été également retenue.

La « zone orange » regroupe les pays où la prévalence de l’épidémie est modérée. Les voyageurs en provenance de ces pays sont tenus de fournir un test de laboratoire RT-PCR à travers un échantillon de nez, et sont soumis à un auto-isolement à domicile pendant une période de 14 jours sans recours à une autre procédure, sauf en cas d’apparition des symptômes du Covid-19 sur la personne concernée.

En ce qui concerne les arrivées des pays classés dans la « zones rouge », « aucun touriste n’en sera accepté », affirme Ghedira, soulignant qu’en revanche, il n’est pas possible d’empêcher un citoyen tunisien résidant dans les pays de cette région de retourner dans son pays, à condition qu’il se conforme à l’auto-isolement obligatoire pendant une semaine et se soumette à un test de dépistage à partir du sixième jour de son arrivée.

On rappelle que le ministère de la Santé avait décidé de lancer le label « Ready & Safe », accompagnant un protocole sanitaire pour le tourisme tunisien anti-Covid-19. L’objectif est de prendre toutes les précautions et mesures d’hygiène nécessaires pour assurer la sécurité des voyageurs. Parmi les mesures prises, on retrouve ainsi le port du masque pour tous les membres du personnel des établissements touristiques, un maximum de 50% de la capacité en lits autorisé, la présence obligatoire d’un infirmier, la prise de température des clients (…).