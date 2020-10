Coronavirus : La France file vers des « décisions difficiles »

La deuxième vague de l’épidémie de coronavirus frappe bel et bien la France. Un couvre-feu est en place dans 54 départements métropolitains et en Polynésie française. Le mot «reconfinement» revient de plus en plus dans les discours des scientifiques et du gouvernement. Face à cette situation d’urgence, Emmanuel Macron a convoqué deux Conseils de défense – le premier ce mardi, le second ce mercredi – qui pourraient déboucher sur de nouvelles restrictions annoncées le jour-même.

« Il faut s’attendre à des décisions difficiles » pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, a déclaré sur France Inter le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, mardi matin, avant l’ouverture d’un Conseil de Défense consacré à la gestion de la crise sanitaire.

« Je ne sais pas quelles seront exactement » ces décisions, a ajouté le ministre, alors que la France va vers un durcissement des mesures « comme tous nos voisins » européens, a-t-il dit.