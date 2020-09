Coronavirus : La spirale s’emballe sans dicter un reconfinement !

Statistiquement et dans les faits, la situation épidémiologique ne fait qu’empirer, le covid-19 accentue sa virulence et est signalé pratiquement dans toutes les régions du pays avec un bilan aggravé en termes de décès et de contaminations. Ce dimanche, le ministère de la Santé a recensé 17 délégations classées « hot spots », soit 10 de plus en 24 heures, avec un taux d’incidence supérieur à 250 pour 100 mille habitants.

Dans le détail, 3492 tests réalisés le 25 septembre 2020 ont révélé la contamination de 786 personnes par le coronavirus (22,5%) portant le bilan à 15178 cas confirmés ce qui représente 6,9% du total des tests effectués depuis le mois de février dernier (221277). Pis encore, 16 décès supplémentaires ont été enregistrés portant le bilan à 207 morts du coronavirus.

S’agissant des patients atteints de la COVID-19 actuellement hospitalisés, leur nombre s’élève à 285 malades dont 74 sont admis en soins intensifs et 31 placés sous respirateurs artificiels. Au total, on compte 12852 porteurs actifs.

Sans être foudroyant, l’état des lieux inquiète de plus en plus la communauté médicale qui s’attend à ce que les choses s’enveniment. L’infectiologue et professeur de médecine Rim Abdelmalek n’écarte pas une « vague dangereuse dans les jours à venir si le citoyen ne s’astreint pas au protocole sanitaire anti-Covid-19 ». Elle a estimé que la rapide cadence ces derniers jours, du nombre de décès, de contaminations, d’hospitalisations et des appels au service d’aide médicale urgente (SAMU) est un signe alarmant et dangereux qui démontre un non-respect du protocole sanitaire par les citoyens.

Aussi a-t-elle recommandé aux Tunisiens de s’éloigner des endroits clos et encombrés pour éviter la contamination au coronavirus appelant au respect du protocole sanitaire et à l’adoption des gestes barrières comme le port du masque, la distanciation et le lavage fréquent des mains qui réduisent énormément le risque de contamination. Sans s’excepter de mettre en garde contre l’augmentation du risque de contamination au coronavirus au cours des prochains jours qui seront marqués par la baisse des températures et du froid d’où l’importance d’élever le niveau de vigilance et de respecter les dispositions du protocole sanitaire anti-covid-19.

A cet effet, elle a souligné la nécessité de se faire vacciner contre la grippe saisonnière notamment pour les populations à risque comme les personnes âgées de plus de 60 ans et les malades chroniques étant donné qu’une éventuelle co-infection (coronavirus et grippe) peut induire des complications sanitaires qui nécessiteraient une hospitalisation alors que les hôpitaux sont saturés et il existe un manque au niveau des lits de réanimation.

Pas de reconfinement total

Face à cette situation, le chef du gouvernement, Hichem Mechchi a évoqué la possibilité d’isoler les hot spots pour freiner la propagation du coronavirus écartant l’éventualité d’un reconfinement total,, justifiant cette décision par l’évolution de la gestion de la pandémie du Coronavirus, qui impose une coexistence avec ce virus, à condition d’appliquer une série de mesures préventives.

Ila expliqué que la situation économique et sociale que traverse le pays ne s’accommode point d’un retour à un confinement général, affirmant que la situation épidémiologique actuelle, ne nécessite pas un retour au confinement mais, plutôt, une éventuelle fermeture de certains points chauds.

Il a indiqué dans ce sens que le gouvernement est « en train d’évaluer la situation et de prendre les mesures nécessaires pour limiter la propagation du virus, en fournissant un plus grand nombre de lits de réanimation, en augmentant le nombre de tests de dépistage et en poursuivant l’effort de sensibilisation quant à l’importance des mesures de prévention.