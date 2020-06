Coronavirus : Le Fonds monétaire arabe accorde un prêt de 59 millions $ à la Tunisie

Le Fonds monétaire arabe (AMF) a accordé une nouvelle facilité de prêt de 59 millions de dollars à la Tunisie afin de l’aider à renforcer sa position financière à la suite de la pandémie de coronavirus.

« L’AMF suit de près l’évolution de l’économie tunisienne et les défis auxquels elle est confrontée en raison des circonstances actuelles et travaille dans le cadre d’un partenariat fructueux avec le gouvernement tunisien pour aider le pays à relever les différents défis de la manière la plus efficace », a déclaré l’institution basée à Abu Dhabi dans un communiqué mercredi.

L’AMF a également déclaré qu’elle envisageait d’accorder un deuxième prêt à la Tunisie pour l’aider dans ses réformes du secteur bancaire et financier.

L’AMF accorde des prêts à un certain nombre de pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord pour les aider à surmonter les retombées économiques de la pandémie de coronavirus. Le mois dernier, l’organisation a déboursé un prêt de 38 millions de dollars à la Jordanie pour soutenir les réformes économiques du pays. Elle a également accordé une facilité de prêt de 127 millions de dollars au Maroc.

« L’aide de l’AMF à cet égard vient en soutien aux efforts de réforme des pays membres et aux mesures qu’ils prennent pour stimuler l’économie et fournir des liquidités afin de contenir les effets négatifs de l’épidémie de virus », a déclaré l’organisation.

L’AMF a également déclaré qu’elle étudie actuellement les demandes de financement des autres pays membres et qu’elle traite les demandes par des procédures rapides.

Les pays membres de l’AMF comprennent les EAU, le Bahreïn, l’Arabie Saoudite, la Syrie, la Somalie, l’Irak, Oman, la Palestine, le Koweït, le Liban, la Libye, la Jordanie, l’Egypte et d’autres. L’institution a été fondée en 1976.