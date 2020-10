Coronavirus: Le lourd tribut des soignants dont 1100 ont été contaminés

Tous les médecins tunisiens exercent leur métier à leurs risques et périls, comme on le constate malheureusement. Ils continueront à assumer leurs responsabilités audacieusement en dépit du manque d’équipements nécessaires et dans l’indifférence, pis, la désinvolture « quasi-totale » de plusieurs citoyens qui ne sont pas encore conscients que la situation sanitaire du pays va de plus en plus mal.

Les soignants sont particulièrement exposés face au nombre important de porteurs du coronavirus qui défilent chaque jour devant eux. D’ailleurs, plus de 1100 cadres médicaux et paramédicaux ont été contaminés par le coronavirus depuis le mois de mars 2020.

Othman Jallouli, secrétaire général de la fédération générale de la santé relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a dans ce contexte mis en garde contre le manque de ressources humaines dans le secteur de la santé qui provoquerait, selon lui, une défaillance au niveau de la prise en charge des malades atteints de la COVID-19. Il a appelé le gouvernement à ouvrir rapidement les candidatures pour combler les besoins en ressources humaines dans le secteur de la santé.

Cité par TAP, le syndicaliste a dénoncé les mauvaises conditions de travail dans les hôpitaux notamment avec la hausse continue du nombre de malades atteints de COVID-19 appelant le gouvernement à mobiliser tous les moyens humains et matériels nécessaires et à appuyer tous les centres de santé de base et les hôpitaux locaux.

Selon Jallouli, le chef du gouvernement aurait dû annoncer des mesures plus importantes comme l’ouverture des recrutements, la mobilisation de financements supplémentaires au profit du ministère de la Santé et le démarrage des activités des hôpitaux de campagne dont notamment le nouvel hôpital de Sfax.

Le responsable syndical a, en outre, déploré le manque flagrant en dispositifs de prévention personnels destinés aux cadres médicaux et paramédicaux malgré les déclarations du ministre de la santé de les garantir en quantités suffisantes.

Il s’est, par ailleurs, félicité pour l’intégration de la COVID-19 dans la liste de maladies professionnelles pour les travailleurs dans le secteur de la santé estimant que cette mesure protégerait leur droit à l’indemnisation.

Des mises en gardes souvent sans suite

A noter que le ministère de la Santé a mis en garde l’ensemble des citoyens contre le non respect des dispositions et mesures préventives de lutte contre le Coronavirus qui menace d’un revirement de la situation sanitaire dans le pays.

Dans un communiqué adressé à l’opinion publique, le ministère a appelé à l’application des gestes barrières pour se protéger et protéger son entourage (distanciation physique, port de masques, lavage régulier des mains avec de l’eau et du savon ou utilisation d’un gel hydro-alcoolique).

Le ministère a souligné que le non respect des mesures préventives en cette conjoncture sanitaire délicate que traverse actuellement la Tunisie, risque de faire échouer les efforts déployés par les autorités publiques en général pour circonscrire le Covid-19.

La même source a rappelé l’obligation de port de masques de protection dans les espaces et lieux publics, conformément à l’arrêté du 21 août 2020, qui prévoit des sanctions contre les contrevenants.

Le ministère de la Santé a appelé les citoyens à soutenir les efforts visant à lutter contre la propagation du Coronavirus pour limiter ses répercussions négatives, qui seront difficiles à surmonter, sur les secteurs sanitaire et socio économiques, ajoute-t-on de même source.

Cet appel intervient alors que le pays ne cesse d’enregistrer un nombre croissant de contaminations au COVID-19 dépassant un millier de cas par jour.