Coronavirus : Le Maroc ferme l’accès à huit villes dont Casablanca et Marrakech

C’est un confinement presque généralisé que vient de décréter le Maroc, qui peine à endiguer l’épidémie de coronavirus depuis plusieurs semaines. Dans un communiqué conjoint publié ce dimanche soir et diffusé par plusieurs médias locaux, les ministères de l’Intérieur et de la Santé ont annoncé que les déplacements depuis et vers huit villes seront interdits. Sont concernées Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Berrechid, Settat et Marrakech, avec un effet dès minuit. Les autorités brandissent la menace de « mesures répressives rigoureuses », en cas de non-respect de cet interdit, rapporte Le Parisien.

Les deux ministères soulignent t avoir pris cette décision en « tenant compte de la hausse considérable, ces derniers jours, des cas de contamination au Covid-19 » et agir « dans le cadre du renforcement des mesures prises pour lutter contre la propagation de cette pandémie ». Ils déplorent aussi le « non-respect par la majorité des citoyens des mesures de prévention, en l’occurrence la distanciation sociale, le port du masque, l’usage des désinfectants, malgré leur disponibilité en grande quantité dans les marchés ».