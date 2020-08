Coronavirus : Le seuil des 750 000 morts dans le monde a été franchi

Plus de 750 000 personnes ont succombé au Covid-19 dans le monde et les efforts pour contenir la pandémie suscitent des tensions diplomatiques entre la France et le Royaume-Uni, au risque de provoquer des embouteillages aux frontières.

La pandémie a déjà fauché 750 471 vies dans le monde pour un total de presque 20,7 millions de cas de contaminations officiellement recensés.

Les États-Unis demeurent le pays le plus endeuillé (166 038 décès), devant le Brésil (105 463 morts), le Mexique (55 293) et l’Inde (47 033).

La question ultra-sensible du port du masque est revenue jeudi sur le devant de la scène avec l’appel du candidat démocrate Joe Biden à l’imposer dans tout le pays, une idée aussitôt balayée par son rival républicain Donald Trump, qui l’a accusé de vouloir « enfermer tous les Américains dans leur sous-sol pendant des mois ».

En Europe, le nombre de cas remonte ces dernières semaines mais – du moins pour l’instant, pas le nombre de décès, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’institution s’inquiète d’un éventuel lâcher-prise, notamment de la part des jeunes, qui ont tendance à avoir des infections moins graves et donc une mortalité plus faible, et en raison d’un relâchement des esprits en période estivale.